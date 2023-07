Forlì, in arrivo altre due nuove ciclabili

Prosegue l’impegno del Comune nella realizzazione di nuove piste ciclabili. Sono previsti infatti due nuovi percorsi in sede propria, uno su viale Matteotti e l’altro nella frazione di San Leonardo per un costo complessivo stimato in 1,2 milioni di euro. La prima pista ciclabile sarà realizzata, appunto, su viale Matteotti. In questo caso si tratterà di un percorso bidirezionale, ovvero a doppia corsia, protetto dal cordolo. Con questo intervento si prevede la sistemazione dell’unica fermata bus “Piazzale Indipendenza” presente sul tracciato, raccordandola ai percorsi ciclabili e pedonali e rendendola abilitabile al servizio disabili, oltre che dotarla di pensilina di attesa.

Un’altra pista ciclabile è prevista a San Leonardo con una spesa di circa 685mila euro. Attualmente è in corso la gara d’appalto per la realizzazione della strada di collegamento veloce Forlì-Cesena nel tratto che va dalla città mercuriale a Forlimpopoli, questo produrrà una significativa riduzione del traffico di attraversamento della frazione di San Leonardo in Schiova, in particolare il traffico pesante che sarà deviato sulla nuova arteria.