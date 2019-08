Forlì, il sindaco incontra Salvini sull'aeroporto

Come preannunciato nei giorni scorsi, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini ha incontrato il vice premier Matteo Salvini sulla questione aeroporto. “E’ stato un colloquio proficuo e costruttivo - ha detto il sindaco al termine -. Ringrazio il vicepremier Matteo Salvini per il tempo che mi ha dedicato oggi, per trovare una risoluzione per l’aeroporto. Il ministro dell’Interno ha mostrato di essere a conoscenza del problema, grazie anche alle notizie che gli aveva già fornito il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone, che ha organizzato e presenziato all’incontro. A breve sarà lo stesso sottosegretario all’Interno Stefano Candiani, che mi ha contattato telefonicamente, a venire a Forlì per valutare la situazione”.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: