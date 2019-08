Forlì, il ricordo dei caduti Sikh

Questa mattina al cimitero di guerra dell’Indian Army di via Ravegnana si è rinnovata la commemorazione in ricordo dei caduti della comunità Sikh che, combattendo nelle fila dell’Ottava Armata Britannica nel corso del secondo conflitto mondiale, morirono per la liberazione del nostro territorio e le cui ceneri riposano nel cimitero di guerra dell’Indian Army.

L’appuntamento è promosso dalla comunità C di Novellara sotto il patrocinio del Comune di Forlì, che lo ospita sin dal 2007 alla presenza delle autorità cittadine e delle associazioni combattentistiche del territorio. Una cerimonia molto partecipata che accosta momenti di profonda commozione e preghiera a una diffusa e rispettosa vivacità.