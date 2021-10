Forlì, il progetto “No limits” un bando regionale grazie a un gruppo ravennate di musicisti

Il Comune di Forlì si è aggiudicato un importante bando regionale sulla legge 37/94, inerente le manifestazioni Culturali, con un progetto dal titolo “No limits – Musica da tutto il Mondo” che, a pari merito, ha ottenuto il punteggio più alto tra i comuni capoluogo della Regione. Alla realizzazione di questa composita iniziativa ha collaborato in modo determinante la ravennate Young Musicians European Orchestra, con i suoi rapporti internazionali ,i suoi musicisti provenienti da tutto il mondo e le sinergie con il Cidim (Comitato Italiano Nazionale Musica) ,Associazione Ama Calabria e Marche Musica.

Il progetto si propone in primo luogo l’internazionalità, cioè la possibilità di favorire i rapporti culturali fra nazioni diverse, mettendo in contatto i giovani musicisti della Young Musicians European Orchestra con i loro coetanei italiani che saranno invitati a partecipare alle prove dei Concerti con Orchestra. I nostri musicisti provengono anche da: Spagna, Inghilterra, Mongolia, Armenia, Ucraina e Palestina.

Questa parte del progetto è resa possibile anche dal fatto che la Cooperativa Ravennate Emilia Romagna Concerti e YMEO investono in questa iniziativa una parte dei fondi ministeriali da esse ottenuti tramite il bando “Boarding Pass Plus 2021” in cui si sono classificate rispettivamente al primo posto e al terzo posto a livello nazionale .

Altro scopo del progetto è rendere la musica accessibile a tutti, in particolar modo ai soggetti che ne hanno più bisogno, o che trovano maggiore difficoltà a rapportarsi con le esecuzioni dal vivo. Ecco quindi rientrare in questa attività progettuale: i Concerti e le lezioni per i bambini, per gli studenti delle scuole dell’obbligo, per gli studenti di tutte le scuole di musica di Forlì, dell’Istituto Masini e del Liceo Canova, la “Messa per Dante” a San Mercuriale per contribuire a tenere alta la qualità della Musica nelle funzioni religiose insieme ai Cori storici di Forlì, i Concerti per valorizzare i giovani talenti della regione quali i pianisti Filippo Castelluzzo e Giuliano Tuccia, il baritono Gianandrea Navacchia , i violinisti Martino Colombo e Sara Sole Stojmenov e il chitarrista Mattia Masini

Proprio Mattia Masini, che è il responsabile forlivese della Young Musicians European Orchestra, ha progettato una serie di iniziative per coinvolgere alle prove e ai concerti i non vedenti e gli ipovedenti, con la possibilità di partecipare gratuitamente a tutte le iniziative del progetto insieme ai loro accompagnatori.

Nel mese di dicembre a Palazzo Romagnoli, insieme all’Unione Italiana Ciechi di Forlì, verrà organizzato il primo “Concerto in penombra”, dove le luci saranno ridotte al minimo e, non appena la normativa covid lo consentirà, verrà inoltre effettuato un concerto al buio totale, durante il quale saranno i non vedenti a guidare il pubblico al proprio posto.

Attraverso il progetto “No limits – Musiche da tutto il Mondo” verrà messo a disposizione gratuita delle scuole lontane dal centro di Forlì un certo numero di bus per consentire ai bambini di partecipare ai Concerti, e saranno facilitati gli anziani autosufficienti che desiderano partecipare alle nostre serate.

Le iniziative di “No limits – Musica da tutto il Mondo” hanno già avuto inizio qualche giorno fa e avranno uno degli appuntamenti più importanti nei giorni 12 e 13 ottobre , alle 21, presso l’Auditorium San Giacomo di Forli e il 14 ottobre alle 16 presso il teatro Alighieri di Ravenna con la Young Musicians European Orchestra in due “classici” brani adatti ai bambini: il “Carnevale degli Animali” di Saint Saens e la favola “Pierino e il Lupo” di Prokofiev.

Voce narrante nei concerti sarà un notissimo personaggio televisivo: il Mago Antonio Casanova, esperto in magia ma anche grande amante della Musica.

Già alcune scuole si sono prenotate per partecipare alle prove di questi concerti che sono resi possibili anche dal contributo di Romagna Acque Società delle Fonti.