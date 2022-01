Forlì, Giornata della pace: il messaggio del papa

Cattedrale di Forlì gremita, ieri pomeriggio, per la celebrazione della Giornata mondiale della Pace 2022. Dopo un breve commento al messaggio di papa Francesco, dal titolo “Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: strumenti per edificare una pace duratura”, sono seguite le testimonianze di alcuni operatori forlivesi del mondo della scuola e della didattica, fra cui quella di Yousif Fuseini, giovane imprenditore già allievo del Cnos-Fap salesiano di Forlì. «L’anno che inizia – dichiara il vescovo monsignor Livio Corazza nell’omelia della messa – sia un cammino di speranza e di pace, non a parole ma attraverso gesti quotidiani di dialogo, di riconciliazione e di cura del creato. Impariamo dalla madre di Cristo, nel giorno della sua festa: Maria serbava e custodiva tutto nel suo cuore. Non sempre ciò che succedeva in lei e attorno a lei era immediatamente comprensibile, ma non perdeva una parola e un segno di quello che le succedeva». Anche il sindaco Gian Luca Zattini, che prende la parola al termine della messa, si rivolge ai presenti con un invito alla coesione: «Una comunità che ama la pace deve avere grande attenzione al mondo del lavoro, alla formazione e alla scuola».