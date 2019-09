Forlì, folla per la beatificazione di Benedetta Bianchi Porro - FOTO

FORLI'. Una folla per la beatificazione di Benedetta Bianchi Porro. Duomo gremito, così come l’antistante piazza Ordelaffi e la chiesa di San Francesco. La funzione è presieduta dal cardinale Angelo Becciu, prefetto della congregazione per le cause dei santi. Un applauso ha salutato il momento in cui il cardinale ha proclamato Benedetta beata. Becciu, al termine della sua omelia, ha poi invitato i fedeli a invocare l'intercessione della nuova beata. Le cerimonie per la Venerabile proseguiranno domani nella “sua” Dovadola.

