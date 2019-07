Forlì, fiamme alla Italbonifiche. A fuoco due cassoni

Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio all’interno della sede dell’azienda “Italbonifiche”, in via Archimede, nella zona industriale.

Erano le 19.45 circa quando le fiamme sono divampate in due cassoni contenenti rifiuti stoccati. Sul posto sono accorsi subito i mezzi dei Vigili del Fuoco provenienti dal vicino Comando di viale Roma, con l’autobotte e i barili con l’apposita schiuma per sedare le fiamme e il carro aria, per portare respiratori e bombole d’ossigeno. Il rogo ha sprigionato una densa colonna di fumo visibile dagli automobilisti in transito sulla Tangenziale, dai quali sono arrivate diverse segnalazioni. Sul posto anche una pattuglia del Radiomobile dei Carabinieri.