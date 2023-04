Forlì. Esplode il caso Langone, il Comune: “Nessuna nomina”

Suscita proteste e perplessità la scelta di nominare Camillo Langone, scrittore e giornalista di Parma, come presidente della commissione deputata a scegliere alcuni dipinti per ampliare la collezione sul tema del lavoro donata dall’imprenditore e mecenate forlivese, Giuseppe Verzocchi. «Quella di Langone non è una nomina, bensì l’esito di un avviso di selezione pubblica per l’assegnazione dell’incarico di un professionista competente nell’ambito dell’arte contemporanea per il coordinamento del concorso nazionale annuale “Premio Giuseppe Verzocchi” – spiega il Comune -. Sono pervenute 2 candidature e la commissione esaminatrice, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati, ha provveduto all’esperimento della procedura per la valutazione di entrambi i curriculum e a formulare apposita graduatoria. Alla luce dell’esperienza maturata e rispetto ai compiti richiesti, l’incarico di lavoro autonomo professionale è stato affidato a Camillo Langone di Parma».

Insomma, questa volta la giustificazione del Comune non basta a placare la polemica che sta montando nella città mercuriale. A infastidire, prima la Consulta laica, e poi altre realtà politiche e associative sono proprio le affermazioni pubbliche rilasciate dallo stesso scrittore in svariate occasioni. «L’individuazione del presidente della commissione del “Premio Giuseppe Verzocchi” è una scelta che ci indigna – insorge tutto il centrosinistra forlivese -. Non solo non rappresenta la storia e l’identità della città di Forlì, ma pone seri dubbi sulla capacità che Camillo Langone avrà di garantire, per nome e per conto delle istituzioni cittadine, l’universalità della cultura, l’inclusività e le pari opportunità, anche nei confronti degli artisti che parteciperanno al concorso e che rischiano di non essere valutati sulla base di criteri oggettivi ma su pareri soggettivi e discriminatori». E pi l’attacco: «Critichiamo con forza la decisione della giunta e dell’assessore alla cultura di associare un’importante collezione pittorica, che celebra il lavoro come fonte di emancipazione, ad una figura che ha affermato di non riconoscersi negli elementari principi di eguaglianza e parità fra le persone. Arrivati a questo punto non rimane che una strada: sospendere l’iniziativa per il tempo necessario a una sua riformulazione tale da garantire che l’acquisizione di nuove opere per arricchire il patrimonio pubblico comunale all’insegna di principi di inclusività, universalità ed emancipazione».

Nel frattempo il Forum delle donne e una ventina di associazioni e realtà hanno sottoscritto un documento per chiedere l’immediata sospensione del concorso.