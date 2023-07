Forlì, dopo l’alluvione: incontro sulle strategie per la ripartenza

Domani sera alle 19, nella sala Mazzini, in corso della Repubblica 90/B, incontro pubblico organizzato da Azione dal titolo “Reazione. Dall’alluvione alla ripartenza. Strategie e soluzioni ragionate per uscire dall’emergenza in sicurezza”, per dare risposte ai cittadini colpiti dall’alluvione circa gli interventi da pianificare al fine di ripristinare i quartieri in sicurezza ed eliminare la situazione di rischio in cui si trovano. Sarà presente anche il sindaco Gian Luca Zattini. Sarà un dibattito improntato su chiarezza e competenza. Gli invitati sono: Paride Antolini, presidente regionale dell’Ordine dei Geologi; Andrea Nardini, divulgatore scientifico, ingegnere idraulico, Carlo Alberto Favoni Miccoli di Confagricoltura, Mauro Neri per Confcooperative, Anna Lisa Pantera di Uiltucs Forlì.