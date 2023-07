Forlì, donazione alla parrocchia dei Romiti

Poche settimane fa don Loriano Valzania, parroco dei Romiti, dopo la devastante alluvione che ha coinvolto il 40% del territorio del quartiere forlivese e il 55% famiglie, ha chiesto di “sostenere la comunità per riprendere il cammino”. Questo appello è stato raccolto anche dal Lions Club Forlì Host e un gruppo di socie e di soci, in rappresentanza degli oltre 100 iscritti, ha incontrato il sacerdote per donare alla parrocchia 3.500 euro da utilizzare per sostenere le persone più bisognose. Siccome le esigenze sono tantissime è stato suggerito di utilizzare la somma per l’acquisto di materiale ad uso scolastico, eventualmente per pagare utenze e affitti, nonché per fare fronte alle rette per le iscrizioni scolastiche e alle attività sportive e ricreative.