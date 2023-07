Forlì, chiesta una commissione sull’alluvione

I gruppi consiliari Pd, M5S e Forlì e Co chiedono l’istituzione di una commissione permanente sul tema dell’alluvione. Una proposta della minoranza che arriva all’interno del dibattito per la stesura di un ordine del giorno condiviso sulla tragedia che ha colpito la città di Forlì e che sarà presentato e votato durante il Consiglio comunale di lunedì prossimo. Un documento al quale ha lavorato, e che dovrà essere aggiornato alla luce della nomina del commissario alla ricostruzione Figliuolo e all’uscita del decreto emanato ieri dal Governo, in prima battuta il consigliere di Forlì e Co, Giorgio Calderoni: Una proposta che la maggioranza sembra aver accolto, previa però attenta valutazione.