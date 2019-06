Forlì, capretto morto: forse ucciso con un'arma da fuoco

FORLI'. Nelle prime ore della mattina la Polizia di Stato è intervenuta in periferia, quartiere Vecchiazzano, su richiesta di un residente, che al risveglio, recatosi nell’aia, ha trovato una capra morta nel recinto dove era rinchiusa. Il cittadino ha ritenuto di avvisare le forze dell’ordine ipotizzando che l’animale fosse stato ucciso con un colpo di arma da fuoco, e a tale proposito ha anche dichiarato che nella notte aveva sentito un colpo sordo, forse uno sparo, ma lì per lì non aveva ritenuto di verificare a cosa fosse dovuto, non immaginando che qualcuno potesse aver sparato al suo animale. L'uomo, infatti, ha manifestato di non aver questioni pendenti con alcuno e neppure problemi con il vicinato. Gli agenti che si sono recati sul posto, dopo avere constatato la presenza del corpo dell’animale, morto da poco e con una fuoriuscita di sangue abbondante dal collo, hanno fatto intervenire i veterinari dell’Ausl per il recupero della carcassa e la verifica della causa della morte, poiché se il sospetto del proprietario sarà confermato andrà ipotizzato il reato di “uccisione di animali altrui”, sanzionato dal codice penale con una pena fino a due anni di reclusione.