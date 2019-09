Forlì, blitz dei genitori no vax in Consiglio comunale

FORLI'. Un centinaio tra genitori e sostenitori “no vax” hanno fatto irruzione in Consiglio comunale mentre era in corso una riunione con all’ordine del giorno proprio il tema dei vaccini e l’esclusione dalle scuole dei bambini non in regola con l’obbligo vaccinale. Un blitz con tanto di cartelli legati a palloncini che ha reso necessaria la temporanea sospensione dei lavori e l’intervento di Digos, Carabinieri e Polizia locale per via degli animi surriscaldati. Sono volate parole e qualche lieve spintone prima che il gruppo lasciasse la sala del consiglio per spostarsi nell’attiguo salone comunale cantando l’inno d’Italia; alcune famiglie hanno anche contestato gli amministratori e gli esponenti politici presenti gridando “vergogna” e frasi come “giù le mani dai bimbi”.

