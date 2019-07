Forlì, Bernabè confermato presidente di Romagna Acque

FORLI'. Tonino Bernabè è stato confermato alla presidenza di Romagna Acque anche per il prossimo triennio, ovvero per il terzo mandato da

presidente. La nomina, presentata dal Coordinamento Soci, è stata ratificata

all’unanimità dall’assemblea dei Soci, riunitasi oggi all’Hotel Globus

di Forlì.

Assieme al presidente, è stato nominato all’unanimità anche il nuovo

Consiglio di Amministrazione, sempre su proposta del Coordinamento

Soci. Vicepresidente sarà Roberto Biondi, di Modigliana, in

rappresentanza del territorio forlivese; la confermata Ilaria Morigi e

Giovanni Crocetti Bernardi rappresenteranno l’area di Ravenna; mentre

Giulia Bubbolini entra a rappresentare l’area di Cesena.

Oltre a ringraziare i consiglieri uscenti (Andrea Gambi, che esce dal

Cda ma resta ovviamente nel ruolo di Direttore Generale; Rita

Marzanati e Fabio Pezzi), il riconfermato presidente ha ringraziato

anche il Coordinamento Soci per la fiducia riaccordatagli. “Non era

una cosa scontata, né dovuta – ha detto Bernabè -: mi fa molto

piacere, perché credo sia una conferma del lavoro svolto dall’azienda

in questi anni, e del fatto che i Soci ritengono sia opportuno dare

continuità alle varie operazioni che Romagna Acque sta portando

avanti”.

