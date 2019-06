Assolti i genitori di Rosita Raffoni, la sedicenne forlivese che il 17 giugno del 2014 si era uccisa buttandosi dal tetto della scuola. La decisione in Corte di assise di appello a Bologna. I genitori erano stati condannati in primo grado a tre anni e quattro mesi per maltrattamenti. Prima di uccidersi, la ragazza aveva lasciato in video e in lettera pesantissime accuse, dicendo di sentirsi odiata.