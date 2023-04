Forlì. Apre il nuovo McDonald’s ma si cercano ancora dipendenti

Manca circa un mese all’apertura del terzo McDonald’s cittadino che sorgerà nella nuova area commerciale di Pieveacquedotto e ci sono ancora quasi venti posti disponibili sulle 40 assunzioni previste dal punto vendita. Un segnale di ripresa, considerando che fino a pochi mesi era praticamente impossibile trovare personale nel settore della ristorazione. «Non so se ci sono motivazioni specifiche o se sia un dato definitivo – spiega Andrea Zocca, titolare dei McDonald’s cittadini e presidente di Fipe-Confcommercio Forlì –. Sicuramente se avessimo aperto a novembre trovare 40 persone sarebbe stata un’impresa impossibile. Non abbiamo particolari necessità specialistiche o di persone con grande esperienza. Siamo a poco più della metà dell’obiettivo delle 40 assunzioni e le stiamo trovando, però fino a poco tempo fa il mercato dell’offerta dei candidati era pressochè fermo».

Nonostante le polemiche e le discussioni sull’imponente nuova zona dedicata al commercio vicino al casello autostradale, i lavori vanno avanti. «Confermiamo l’apertura del terzo punto vendita – ribadisce Zocca – noi come società di franchising e McDonald’s come titolarità del negozio. Saremmo stati pronti ad aprire anche prima, ma la complessità dell’area richiede più lavori. In tre mesi un ristorante McDonald’s si apre da zero, non ci sono problemi. Ovviamente aspettiamo la data che ci verrà detta dalla proprietà dell’area. Dalla settimana del 22 maggio pensiamo di poter aprire».

Una apertura che conferma la crescita della catena in città. «Crediamo che ci sia mercato – spiega Zocca – perchè al di là dello sviluppo commerciale dell’area, per noi quella è una zona strategica per la collocazione vicino all’autostrada e ad assi stradali principali come Ravegnana e Cervese, quindi importante indipendentemente da quello che si sta costruendo attorno era esserci. Poi sicuramente anche queste attività potranno portare clientela senza interferire sugli alti punti presenti. Anzi il nuovo ristorante potrebbe smaltire un po’ del lavoro degli altri due, visto che stiamo vivendo una stagione particolarmente brillante, in modo da poter lavorare meglio».