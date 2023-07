Forlì, appello ai cittidini per i rifiuti abbandonati

«Anche i cittadini devono collaborare a ripulire il quartiere. Abbandonare rifiuti nelle aree verdi e nelle strade denota una mancanza di senso civico che in questo momento non ci aiuta». È un appello accorato quello lanciato dal coordinatore del Comitato di quartiere Romiti, Stefano Valmori, dopo che negli ultimi giorni, nonostante il servizio di pulizia eccezionale e gratuito da parte di Alea, sono comparsi abbandoni di rifiuti non riconducibili all’alluvione. L’area verde “Balducci” e altri parchi del quartiere, viale Bologna e strade limitrofe hanno visto spuntare sacchi di rifiuti abbandonati.