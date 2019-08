Forlì, anziana si perde: ritrovata dai Carabinieri

FORLI'. Carabinieri di Forlì mobilitati per un'anziana di 80 anni che si era allontanata dalla sua casa senza farvi ritorno. L'allarme è stato dato da marito e figlio che per un'ora l'avevano cercata vicino all'abitazione. Oltre alle pattuglie del Nucleo operativo radiomobile si è alzato in volo l'elicottero del 13° Nucleo di stanza a Forlì. La donna, con problemi di salute, è stata ritrovata dopo oltre un'ora stesa tra dei filari. E' in buone condizioni anche se è stata visitata dai sanitari del 118.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: