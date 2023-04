Forlì, 35 anni fa l’assassinio di Ruffilli. Rosaria Tassinari: “Il modo migliore per ricordarlo? Leggere il suo libro”

Domenica ricorre il 35° anniversario dell’assassinio del senatore forlivese Roberto Ruffilli, ucciso dalle Brigate Rosse. “Il senatore Roberto Ruffilli è stato assassinato 35 anni fa il 16 aprile 1988 – scrive la deputata forlivese di Forza Italia Rosaria Tassinari – perché era impegnato a valorizzare l’equilibrio tra un parlamento eletto con il metodo proporzionale e un governo di coalizione formulato in base ad un sistema maggioritario, in maniera da conciliare rappresentanza e governabilità, mediazione e decisione, potere legislativo ed esecutivo. Questa era la via che, cogliendo tutte le potenzialità della nostra carta costituzionale, aveva individuato per fare dei cittadini i veri arbitri del funzionamento della nostra democrazia”.

Tassinari conclude: “Il miglior modo di commemorare il professore e il politico Ruffilli è quello di riprendere in mano il suo libro ‘Il cittadino come arbitro’ (Il Mulino), non solo per leggerlo, ma per trarne ancora spunto per la nostra azione politica quotidiana”.