Folle fuga per Cesena: denunciati ricoverati nello stesso reparto

Sono tutti e due ricoverati al Bufalini e sono stati entrambi denunciati per resistenza a pubblico ufficiale i protagonisti dell’inseguimento a folle velocità avvenuto due giorni fa all’ora di pranzo. I.P., 26 anni cesenate di origini albanesi, ha riportato la prognosi più seria: 45 giorni per fratture alla caviglia e ad un polso con dissezione dell’arteria succlavia. Si trova in medicina d’urgenza così come A.B., 29 anni, gravato da trauma cranico e da una frattura ad una gamba.

La Polizia locale, che ha proceduto per i rilievi di legge, indaga su chi fosse alla guida dei due. Mentre gli agenti della volanti del Commissariato, che hanno denunciato i due per resistenza, si stanno concentrando sui motivi che li hanno spinti alla folle fuga. Attendendo in particolar modo gli esiti degli esami alcolemici e quelli sull’assunzione di stupefacenti per tentare di delineare completamente il quadro dell’accaduto.

I due in moto hanno sfrecciato per diversi chilometri partendo da corso Cavour fino ad arrivare in via Madonna dello Schioppo. Non hanno ottemperato all’alt che era stato imposto dalla pattuglia di polizia bruciando anche un semaforo rosso all’altezza della Cervese. Poi hanno finito per impattare contro una Fiat 500 L che stava eseguendo una regolare manovra di svolta. La moto dei fuggitivi si era andata a schiantare all’intersezione semaforica di via Boscone contro l’angolo sinistro della parte anteriore della vettura, disintegrandola. Entrambi coscienti, i due feriti in moto erano stati soccorsi dal 118 e trasportati d’urgenza al Bufalini.