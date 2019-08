Folla a Cervia per l'addio al 25enne investito in bici

CERVIA. Una folla in lacrime ha preso parte ai funerali nel Duomo di Cervia di Stefano Baldisserra, il 25enne travolto e ucciso in bicicletta a pochi passi da casa da una parrucchiera 27enne, attualmente in carcere, risultata positiva ad alcol e cannabinoidi. Alla cerimonia anche i compagni di squadra della Polisportiva 2000 di Cervia in cui militava come portiere e che hanno portato in spalla la bara.