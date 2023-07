Finanziamento dal Ministero per la videosorveglianza urbana a Cesena

Con decreto del Ministro dell’Interno del 23 giugno scorso è stata approvata la graduatoria definitiva del bando nazionale per i sistemi di videosorveglianza urbana al quale il Comune di Cesena si è candidato proponendo l’estensione della Rete MAN 2 corrispondente a un investimento di 500 mila euro, rispetto al quale è stato richiesto un finanziamento da parte del Ministero di 150 mila euro, a cui si sommeranno risorse comunali dell’ammontare di 350 mila euro (pari al 70% del valore complessivo del progetto).

Il progetto MAN prevede il cablaggio e l’installazione di numerose telecamere di sicurezza in specifiche zone del territorio cittadino, comprendendo telecamere OCR con sistemi di lettura targa system e controllo transiti, da installare lungo le principali arterie stradali per verificare il traffico motorizzato, ma anche dispositivi di tipo tradizionale ad elevata prestazione (monottiche e multiottiche ad alta risoluzione) per le aree maggiormente frequentate, come piazze e parchi.

Dopo la conclusione dell’intervento no-dig per la posa di tubature senza scavo a cielo aperto e di posa della fibra ottica lungo le tre direttrici Valle del Savio, Diegaro e Dismano, si procederà ora con l’installazione degli organi di ripresa nei tratti stradali che collegano la zona di Torre del Moro a Diegaro, a Pievesestina e a San Vittore. “La vera ambizione del progetto che continueremo a sviluppare grazie a questo finanziamento ministeriale e al 70 per cento di risorse comunali pari a 350 mila euro – commenta l’assessore alla Sicurezza Luca Ferrini – è di dotare il territorio di telecamere OCR con sistemi di lettura targa system che contribuiranno al rafforzamento della sicurezza urbana. Definite le direttrici principali dell’infrastruttura, si procederà con la collocazione di circa 68 punti di controllo telecamere di videosorveglianza e di 23 accessi di lettura targhe nelle aree strategiche nelle zone delle suddette direttrici e agli ingressi sull’E45 della zona Diegaro e Borgo Paglia. La rete M.A.N. – prosegue l’assessore – presente nella parte centrale della città e nella prima periferia, costituisce l’infrastruttura sulla quale sono state eseguite, e sono tuttora in corso, alcune implementazioni ulteriori di aggiornamento degli apparati o di integrazione di questi”. Con lo scopo di rendere funzionanti i sistemi di videosorveglianza e di lettura targhe lungo le dorsali citate, risulta dunque necessario procedere alla realizzazione della parte attiva dei sistemi, mediante l’installazione di telecamere, Switch e Data center.

Attualmente l’esecuzione del 2° Lotto del Progetto MAN – Infrastruttura Parte Passiva, tramite cui è stata realizzata l’infrastruttura in fibra ottica nelle tre dorsali (Valle Savio – da rotonda Torre del Moro a rotonda Don L. Urbini (San Vittore), Diegaro – dalla rotonda Torre del Moro a rotonda Diegaro, Dismano, dalla rotonda Torre del Moro alla rotonda 8 Marzo (Pievesestina), è completamente concluso, per cui si può procedere all’esecuzione del progetto di realizzazione dei punti di ripresa sulle direttrici.

Il progetto MAN complessivo del Comune di Cesena, prevede l’installazione complessiva di circa 450 telecamere ed attualmente sono state realizzate 338 inquadrature già attive e monitorate dal Comando della Polizia Locale. Le opere relative al primo stralcio hanno interessato tutte le zone del centro urbano, dal Ponte Nuovo a via IV Novembre, da piazza del Popolo alla Rocca, da via Cesare Battisti a via Finali, dal Teatro Bonci a Madonna delle Rose, e ancora la zona dell’Osservanza, Ponte Abbadesse, la zona dello Stadio fino all’area della Stazione ferroviaria.