Fiera Rimini: dimissioni di Ravanelli, pieni poteri a Cagnoni

RIMINI. Il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A. si è riunito oggi e ha preso atto delle dimissioni con effetto immediato dell’Amministratore Delegato Ugo Ravanelli pervenute nella giornata di ieri.

"Al fine di garantire la continuità operativa, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato - si legge in una nota Ieg - di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Lorenzo Cagnoni, tutti i poteri relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Società, con esclusione di quelle materie riservate statutariamente alle decisioni dei Soci o al Consiglio di Amministrazione, nonché di altre che rimarranno comunque di competenza del Consiglio di Amministrazione".

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Lorenzo Cagnoni “amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi”, con i compiti indicati all’art. 7.C.4 del Codice di Autodisciplina di

Borsa Italiana. "Il Consiglio di Amministrazione, preso atto che tale struttura di governance è funzionale ed idonea a garantire un’efficiente gestione della Società ma non ne rappresenta l’assetto definitivo, ha contestualmente deliberato di procedere verso l’individuazione di una figura idonea a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato della Società".

Infine, come richiesto dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società (in conformità del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana), venendo a coincidere, allo stato, le cariche di Presidente e di Amministratore

Delegato, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare un Lead Independent Director nella persona del consigliere Daniela Della Rosa.

