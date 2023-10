Festival del cibo di strada 2023 a Cesena: il programma

Il 15° Festival internazionale del cibo di strada, che si terrà dalle 12 di venerdì prossimo fino a domenica 8 ottobre, svela alcune prelibatezze che si potranno trovare in piazza della Libertà: tacos, burritos, guacamole (Messico); tamal de chancho, arroz chaufa, chicharrones, empanadas (Perù); balilah, fatayer (Palestina, novità della manifestazione); arrosticini di pecora, hamburger di pecora (Abruzzo); babà, sfogliate, pastiera (Campania); olive ascolane del Piceno, fritto misto all’ascolana (Marche); .panzerotti, bombette (Puglia); pani ca’ meusa, panelle, arancine di riso, cannoli (Sicilia); panino con lampredotto, trippa alla fiorentina (Toscana); gnocco fritto e salumi (Emilia); Pad Thai (Thailandia). Ci saranno inoltre il gelato al latte e alla panna della Centrale del Latte di Cesena, lo stand nostrano con crescioni, piadine e dolci senza glutine, la birra artigianale Marialti di Cesena, i passatelli di “Aspasso”, la “Osteraia” sarda con fregola e maiale al cannonau, fajitas, burrito, tamales, platanos di Cuba (altra novità di questa edizione), cocktail, short, amari e caffè di “Letyflip”, hamburger ad altre carni de “Il grigliatore” e panino al polpo e ribs sfilacciate di “Beestrò”.

Il Festival del cibo di strada sarà anche arricchito da show cooking e incontri. Particolarmente attesi quelli del “gastronomade” Vittorio Castellani, che presiederà anche la giuria della terza edizione del “Premio Gianpiero Giordani”, in memoria di chi lanciò il Festival.

Dopo la positiva prova dell’anno scorso, si è anche deciso di riproporre un evento abbinato: il Festival dei giochi di strada, in collaborazione con “Aidoru”, in piazza Almerici.

Confesercenti Ravenna Cesena, Slow Food Cesena ed Eventi in Itinere, che organizzano la kermesse, non fanno mistero di puntare a totalizzare 100mila presenze nelle tre giornate.