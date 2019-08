Festa nazionale dell'Unità a Ravenna, ci sarà Renzi, non Fico

RAVENNA. Presente lunedì in città per i funerali della moglie di Benigno Zaccagnini, Romano Prodi sarà nuovamente a Ravenna il 29 agosto quando parteciperà alla Festa nazionale dell'Unità dopo un'assenza durata 11 anni. Il presidente dem Paolo Gentiloni interverrà il 27 agosto e il presidente del Parlamento europeo David Sassoli il 31 agosto. L'8 settembre la manifestazione conclusiva con il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti. Ha dato la sua disponibilità a intervenire ma ancora non è stata definita la data Matteo Renzi, mentre alla manifestazione che si aprirà venerdì e si chiuderà al Pala de Andrè il 9 settembre dal titolo “Riaccendiamo l'Italia: verde, giusta e competitiva” saranno invece assenti, per ragioni indipendenti dalla crisi di governo come puntualizzano gli organizzatori, i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati, che già prima dell'8 agosto avevano "declinato l'invito", così come "un paio di ministri del Movimento 5 Stelle invitati a dibattiti tematici".

