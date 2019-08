Fermato ubriaco contromano di notte in autostrada tra Faenza e Imola

IMOLA. Auto contromano in autostrada nella notte tra i caselli di Faenza e Imola. Solo grazie al provvidenziale intervento della pattuglia della Sottosezione di Forlì della Polstrada lo scorso 7 agosto si è evitata una strade. Tutto è scatto alle 2.45 quando alle forze dell’ordine sono giunte diverse segnalazioni che indicavano la presenza di un’auto che procedeva contromano in direzione di Ancona. Gli agenti si sono subito portati nell’A14 attivando la procedura prevista di safety car con tutti i dispositivi di emergenza accesi, in modo tale da incolonnare il flusso veicolare alle spalle della vettura di servizio e creando così una sorta di protezione per gli utenti ignari del pericolo. Dopo alcuni chilometri percorsi a bassa velocità in direzione di Imola, la vettura segnalata è stata avvistata mentre procedeva contromano sulla corsia di sorpasso.

Gli agenti sono riusciti a farla fermare scoprendo che il conducente, un 60enne residente in provincia di Varese, era ubriaco: sottoposto all’alcol test all’uomo è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,70 g/l.