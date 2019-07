Fermano anziana a Imola spacciandosi per forze dell'ordine, denunciate

IMOLA. Avevano fermato un'anziana automobilista in via Montericco, una signora di 72 anni, facendole credere di essere appartenenti alle forze dell'ordine. Ma non avevano messo in conto il passaggio di una pattuglia di carabinieri, quelli veri. I militari del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola si sono fermati per capire cosa fosse successo scoprendo che le due giovani, una 25enne e una 27enne, erano specializzate in reati contro il patrimonio, in particolare ricettazione, truffe, furti e rapine. Oltre a denunciare le ragazze per sostituzione di persona in concorso, i carabinieri le hanno avanzato istanza per l'emissione nei loro confronti del foglio di via obbligatorio.