“Faremo rivivere Brento Sanico”: viaggio tra i volontari del paese fantasma della Romagna toscana

Far rinascere un borgo medievale abbandonato nel cuore della Romagna toscana. E’ il progetto di un gruppo di volontari che da tempo puntano a far rivivere l’abitato fantasma nella zona a cavallo tra le due regioni. Un sogno che va avanti, tra non poche difficoltà, da quelle economiche (visto che si tratta di donazioni e investimenti di privati) a variabili come Covid e alluvione che hanno rallentato i lavori. Ma non li hanno fermati.

Il luogo dei sogni

Nel comune di Fiorenzuola, in provincia di Firenze, ma a una manciata di chilometri dal confine con il territorio di Castel del Rio, nell’Imolese, c’è un paesino abbandonato da oltre 60 anni, di cui resta qualche rudere, una chiesa e un paio di fienili. Si chiama Brento Sanico, di cui si trovano tracce risalenti al 1145 e che, dai suoi 628 metri di altitudine, guarda verso la Valle del Santerno, nel cuore dell’appenino tosco-romagnolo. Da un po’ di anni a questa parte, un piccolo gruppo di volontari sta cercando, autonomamente, di riqualificarlo, ristrutturando la chiesa e ciò che rimane degli altri edifici. Un progetto partito nel 2018, non poco ambizioso, illustrato dal Corriere Romagna nel gennaio 2021 tramite Anna Boschi, guida escursionistica di San Pancrazio che, insieme al parroco faentino don Antonio Samorì aveva dato il via all’iniziativa. La Boschi aveva coinvolto il sacerdote di Basiago, soprannominato il “parroco muratore”, perché alle spalle ha diverse esperienze con il recupero di diversi edifici di culto della Romagna, come l’Eremo di Gamogna, nel comune di Marradi, la chiesa di Trebbana, vicino a Tredozio e quella del borgo di Lozzole, a monte di Palazzuolo sul Senio. Nel 2021, i lavori a Brento Sanico avevano interessato soprattutto la chiesa, per via di un’infiltrazione che stava rovinando gli affreschi. Erano iniziati anche interventi nella casa più grande del paesino che, una volta ristrutturata, avrebbe dovuto ospitare una o due famiglie di nuovi residenti. E qualche candidato-inquilino interessato già c’era. Mancavano però servizi come elettricità e fognature, mentre l’acqua veniva fatta confluire da una sorgente vicina. Tutte opere portate avanti da diversi volontari, che nel weekend salivano al borgo fantasma – anche da molto lontano – a dare una mano. Due anni e mezzo più tardi, i lavori proseguono, anche se a rilento. «Adesso a Brento ci stiamo concentrando sulla ristrutturazione della casa più grande tra le 6 presenti – spiega Anna Boschi –, in cui abbiamo portato l’elettricità e un impianto di scarico fognario, mentre l’acqua è ancora quella della sorgente». Le intemperie, invece, non rovinano più l’interno della chiesa, che ora ha la cupola intatta. Ma i numeri della “squadra” si sono ridimensionati, soprattutto per cause di forza maggiore. La pandemia, l’alluvione e i lunghi iter della burocrazia – racconta la Boschi – hanno dilatato le tempistiche. Per esempio, durante il periodo il Covid tutto si è fermato per quasi un anno, mentre le frane causate dal maltempo dello scorso maggio hanno bloccato per diverse settimane la mulattiera che porta al paese, già difficile da raggiungere prima senza un veicolo 4×4. Inoltre i documenti per il passaggio di proprietà della chiesa e della canonica di Brento, ancora in mano alla Curia, sono andati persi quando l’ufficio del notaio si è allagato, sempre con l’alluvione di metà maggio. Infine, l’allungarsi dei tempi ha sfiancato l’energia e l’interesse di alcuni volontari: «Purtroppo molti non vengono più, adesso siamo in pochi, tre o quattro persone, a salire nel fine settimana a Brento per portare avanti il progetto» racconta la guida escursionistica ravennate.

Nonostante tutto l’obiettivo resta, anche se probabilmente serviranno anni per portarlo a termine. La Boschi, però, non si abbatte: «Vedendolo cadere così in oblio, far rinascere Brento è un mio sogno. Andiamo avanti piano piano, ma andiamo avanti».

1 di 4

Frazioni da preservare

Allo stesso modo procedono anche altri progetti, che godono di finanziamenti e visibilità maggiori rispetto a quello gestito privatamente a Brento Sanico. La riqualificazione dei borghi disabitati, infatti, non è un concetto estraneo nemmeno a livello istituzionale. Ne ha parlato anche il Post, facendo riferimento ai 21 paesi vincitori del cosiddetto “piano borghi” del Pnrr, che mira a ripopolare piccole frazioni e comuni fantasma sparsi per il territorio nazionale, non senza difficoltà sul piano burocratico, gestionale e di attuazione. Senza dimenticare le esperienze delle “case a un euro”, immobili o edifici vendute a prezzi simbolici, talvolta a titolo gratuito, in borgate e frazioni dove il recupero edilizio è un primo passo per contrastare lo spopolamento di antichi paesi immersi nell’entroterra rurale italiano.