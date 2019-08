Fake news, se una donna di 83 anni ne compie 100

Basta poco, veramente troppo poco, per costruire una falsa notizia, diffonderla in rete, e diffamare una persona, un'azienda, o in questo caso un quotidiano. E così dal tardo pomeriggio di martedì sui social circola la foto di una locandina del Corriere Romagna che riporta la notizia DONNA DI 83 ANNI COMPIE 100 ANNI... Con migliaia di condivisioni, commenti ironici, tutto a scapito della nostra credibilità. La locandina in questione è stata costruita ad arte ritagliando altre due locandine. Una che riportava la notizia riguardante una donna di 83 anni, l'altra che raccontava la festa dei 100 anni di don Probo con i suoi sette figli (3 giugno). Se l'autore del fantasioso “collage” voleva solo far sorridere (perchè effettivamente una donna di 83 anni che ne compie 100 farebbe sorridere), poteva evitare di mettere ben in evidenza la testata del nostro giornale. L'effetto ironico sarebbe stato ugualmente raggiunto. Ma quel “Corriere Romagna” ben in vista non ci sta.

