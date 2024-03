Treni. Rischio frane, chiusa e riaperta la linea ferroviaria tra Faenza e Marradi

FAENZA. Dalla tarda mattinata di oggi la circolazione ferroviaria fra Faenza e Marradi, sulla linea Faentina, è stata sospesa a seguito dell’allarme lanciato dal SANF (Sistema di Allertamento Nazionale per la previsione di possibili fenomeni franosi indotti da piogge lungo l’infrastruttura ferroviaria). La riattivazione del servizio, ad allarme rientrato e dopo i controlli all’infrastruttura da parte dei tecnici di RF, è avvenuta a partire dalle 17.55. Come da procedura concordata con le imprese di trasporto e le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, sono state effettuate corse con bus con possibile aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale.