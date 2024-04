Si lamenta per il cappuccino poi prende il bar a sassate: paura a Castel Bolognese

Mattinata rocambolesca al bar della stazione ferroviaria di Castel Bolognese, preso a sassate con le pietre raccolte dalle rotaie al culmine di una discussione su un cappuccino che ha richiesto l’intervento dei carabinieri ed è sfociata in una denuncia per aggressione e minacce presentata dal titolare dell’esercizio Luca Bacchilega.

Tutto è iniziato intorno alle 10.40 di ieri, quando nel locale è entrato un ragazzo sui vent’anni, di origine pakistana: inizialmente se ne è stato in disparte, poi ha chiesto ad altri due giovani avventori di offrirgli un cappuccino. La richiesta è stata accordata, ma a quel punto il ragazzo ha domandato alla barista di poter avere anche una brioche, esibendo però solo 50 centesimi. Quando la dipendente del bar gli ha fatto notare che il costo del cornetto era di 1,30 euro, sono iniziate le prime scaramucce, fino a che il cliente non ha sbattuto sul bancone una moneta da 2 euro sul tavolo. Il giovane, però, si è poi rifiutato di consumare la colazione che gli era stata servita e, anzi, ha preteso indietro i soldi, sia quelli della brioche che quelli del cappuccino che gli era stato offerto e ormai si stava raffreddando. Nell’andarsene, il 20enne ha quindi preso una manciata di caramelle da un espositore del bar: il titolare ha quindi cercato di chiudere il passaggio verso l’interno della stazione, ricevendo in cambio il lancio di due contenitori metallici. Una volta sui binari, il ragazzo è quindi sceso sulle rotaie, da cui ha raccolto alcuni sassi per lanciarli in direzione del locale al grido di «Vi ammazzo»: due sono entrati nel bar sfiorando i presenti, altrettanti hanno invece danneggiato la porta in vetro. Ne è seguito un momento di concitazione, con il giovane che avrebbe tentato nuovamente di avvicinarsi al proprietario del bar brandendo della pietre: nel frattempo i militari dell’Arma della stazione di Castel Bolognese, allertati dallo stesso barista, sono giunti sul posto facendo ritornare la calma, mentre il giovane è stato portato via in ambulanza per accertamenti. Il titolare del bar ha deciso di sporgere denuncia.