Scontro fra treni tra Faenza e Forlì: si cercano avarie nelle schede di bordo dei convogli

In tutto 11 carrozze, due libri di bordo con le relative schede elettroniche che una volta decodificate dovrebbero consegnare le registrazioni di ogni minuto precedente e successivo al tamponamento. L’inchiesta sull’incidente ferroviario avvenuto domenica sera tra il Frecciarossa e il Tper Rock lungo la linea che da Forlì porta a Faenza, parte da qui: dal sequestro dei due convogli e delle rispettive “scatole nere”.

Attualmente c’è un solo indagato, un 44enne residente in provincia di Venezia, macchinista del treno ad alta velocità che stando a quanto finora ricostruito da Trenitalia, intorno alle 20.30 di domenica è andato in retro in un tratto cui la ferrovia affrontava una salita, raggiungendo la velocità di 8 chilometri all’ora e scontrandosi con il regionale che lo seguiva, pur fermo al semaforo. E’ stato formalmente avvisato quale indagato nell’ambito del fascicolo aperto dal sostituto procuratore Silvia Ziniti con l’ipotesi di disastro ferroviario colposo, un atto dovuto che ha comportato anche la nomina dell’avvocato Gianluigi Manaresi come difensore d’ufficio, per consentirgli di partecipare alle consulenze che verranno disposte dalla Procura la prossima settimana, finalizzate a individuare le esatte cause dell’incidente e circoscrivere eventuali responsabilità.

Doppio sequestro

I due convogli sono custoditi attualmente in due distinti ricoveri ferroviari. Il Frecciarossa Etr 600 e le sue sette carrozze sono stati portati nei fasci di binari della stazione di Faenza, compresa la cabina di coda, rimasta danneggiata nell’impatto contro la testa del Rock. A bordo, gli uomini della Polizia ferroviaria hanno sequestrato il libro di bordo mezzi, il registratore cronologico eventi, comprensivo di scheda delle condizioni di stato: si tratta nello specifico di 50 schede in triplice copia, che dovrebbero contenere lo storico delle segnalazioni, oltre ad altre schede in bianco che risulterebbero prive di segnalazioni. Allo stesso modo, le 4 carrozze del Rock e la carrozza di testa che ha subito l’impatto, sono state portate presso lo scalo ferroviario di Villa Selva di Forlì. Acquisito dagli inquirenti il libro di bordo, con il bollettino di segnalazioni avarie, comprensivo di scheda delle condizioni di stato.

Non è escluso che nei prossimi giorni vengano disposti ulteriori sequestri o accertamenti, mentre nel frattempo procedono le indagini con l’aiuto del Nucleo operativo incidenti ferroviari. Sentiti in questi giorni i primi fra i 460 passeggeri che erano presenti a bordo, mentre proseguono gli accertamenti per acquisire tutti i nominativi e raccogliere ulteriori elementi utili a ricostruire l’incidente e comprendere eventuali responsabilità di rilievo penale.