Schiacciato da un albero sulle colline tra Faenza e Brisighella, muore 72enne

Tragedia nel tardo pomeriggio di giovedì 9 maggio 2024 in collina, al confine tra i comuni di Faenza e Brisighella, dove un uomo di 72 anni, Floriano Pretolani, originario di Dovadola, è morto travolto da un albero nel terreno agricolo di sua proprietà. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, pare che stesse tagliando la pianta quando all’improvviso è stato schiacciato. Sul posto il figlio avrebbe cercato di liberare il padre. Quando il 118 è intervenuto sul posto, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.