Riolo Terme, “versami 3mila euro nel conto”: faentino imbrogliato, ma il truffatore viene scoperto dai Carabinieri

I Carabinieri di Ravenna hanno deferito un italiano per “tentata truffa” poiché durante lo scorso mese, a Riolo Terme, attraverso artifizi e raggiri, aveva indotto in errore un faentino dal quale tentava di farsi accreditare sul proprio conto corrente la somma complessiva di 3.000 euro tramite bonifici. Stesso destino per una donna straniera per “furto aggravato”, per aver sottratto alcune bottiglie di bevande alcoliche e una borsa con documenti e denaro per complessivi 50 euro in un supermercato di Massa Lombarda.