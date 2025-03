Riolo Terme, ponte Chiusa: via ai lavori mercoledì 12 marzo

Prenderanno il via mercoledì 12 marzo, salvo imprevisti legati al meteo, i lavori di protezione spondale della pila in alveo del ponte Chiusa sul fiume Senio lungo la strada provinciale n.306R “Casolana Riolese” a Riolo Terme.

L’intervento, del valore complessivo di 82.960 euro, interamente finanziato con contributo concesso alla Provincia di Ravenna dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è finalizzato alla formazione di opere idrauliche di protezione delle pile che si trovano nell’alveo del fiume Senio del ponte Chiusa che, recentemente, è stato oggetto di un significativo intervento di adeguamento statico e sismico. Nello specifico i lavori, di natura idraulica, prevedono la realizzazione di un rivestimento in massi lapidei squadrati dell’alveo fluviale in corrispondenza del ponte e la realizzazione di una centuriazione del plinto di fondazione della pila in alveo in conglomerato cementizio armato.

Si prevede che i lavori dureranno circa trenta giorni e saranno svolti garantendo sempre la circolazione del traffico lungo la strada provinciale interessata. Nello specifico verranno messe in atto, da parte dell’impresa appaltatrice, tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza della circolazione e la riduzione dei disagi, invitando comunque gli automobilisti ad adottare una guida consapevole e prudente.