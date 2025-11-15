Riolo Terme, inaugurato il nuovo ponte sul Senio

Dopo mesi di cantiere, torna percorribile il nuovo ponte di Isola sul fiume Senio, infrastruttura fondamentale per la mobilità del territorio di Riolo Terme. L’intervento, per un importo complessivo di 660mila euro, ha permesso la ricostruzione e il potenziamento strutturale e idraulico del ponte, compromesso in modo definitivo dalle alluvioni che hanno interessato la Romagna nel 2023 e nel 2024. Il finanziamento è stato garantito attraverso 350mila euro in somma urgenza e 310mila euro dall’Ordinanza n.33/2024 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione.

La progettazione è stata curata da Enser srl per conto di Janson Bridging Italia, mentre la realizzazione è avvenuta sotto la supervisione tecnica del Comune di Riolo Terme e dell’Unione della Romagna Faentina. La nuova struttura sarà dedicata all’astrofisica Margherita Hack, scomparsa nel 2013.

L’inaugurazione si è svolta venerdì 14 novembre, con la partecipazione di numerosi cittadini di Riolo Terme, della sindaca Federica Malavolti e di altri esponenti dell’Amministrazione comunale. Presenti, tra gli altri, il prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi, il consigliere regionale Niccolò Bosi, il sindaco di Castel Bolognese e consigliere provinciale Luca Della Godenza, oltre alle rappresentanze istituzionali di Vigili del Fuoco, Carabinieri e Protezione civile.

Un’infrastruttura più sicura e resistente

Il nuovo ponte rimpiazza la precedente struttura di provenienza militare, risalente alla fine della Seconda guerra mondiale, che aveva subito danneggiamenti progressivi con le alluvioni del maggio 2023, del novembre 2023 e infine con il collasso definitivo nel settembre 2024. L’opera è stata integralmente ricostruita con una campata unica di 36 metri e una larghezza utile di 3,5 metri. Realizzata in acciaio modulare, presenta un innalzamento di circa un metro rispetto al vecchio impalcato, migliorando significativamente il franco idraulico e la capacità di deflusso del fiume Senio.

Le fondazioni sono costituite da pali di 800 mm di diametro e 20 metri di profondità, con spalle in calcestruzzo armato, mentre le difese spondali e i rilevati di accesso sono stati consolidati e adeguati per assicurare maggiore sicurezza e stabilità nel tempo. La nuova struttura è stata posizionata a fine luglio scorso, dopo che a fine 2024 era stato ottenuto il nulla osta idraulico da Arpae, insieme alla concessione per l’occupazione dell’area demaniale idrica. Prima della riapertura definitiva alla circolazione sono state completate le verifiche di collaudo statico e funzionale.

Il nuovo ponte di Isola ripristina la viabilità locale, assicura il collegamento tra le zone agricole e residenziali e rafforza la sicurezza idraulica del fiume Senio. L’intervento rientra nel più ampio programma comunale di messa in sicurezza del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico, realizzato con il sostegno dell’Unione della Romagna Faentina, della Regione Emilia-Romagna e degli enti tecnici competenti.

La sindaca Federica Malavolti: “Rinasce uno dei simboli della nostra città”

“Il ponte di Isola è stato uno dei simboli più emblematici delle alluvioni che hanno colpito Riolo Terme. L’acqua, in quei momenti drammatici, non ha spazzato via soltanto una struttura, ma anche una parte della nostra storia e della nostra memoria. Dopo l’alluvione di maggio 2023 il ponte era rimasto fragile ma transitabile; con quella del 2 novembre era stato interdetto al traffico e, infine, la quarta alluvione del settembre 2024 ne ha provocato il crollo definitivo, pochi giorni prima dello smontaggio pianificato. Ci siamo immediatamente attivati con segnalazioni e richieste di finanziamenti: grazie alle ordinanze 19 e 33 siamo riusciti ad assicurarci le risorse e le autorizzazioni per ricostruirlo. Non è stato un percorso semplice, ma oggi possiamo affermare che il ponte è tornato, più robusto e sicuro di prima. Questo non rappresenta solo un collegamento tra due rive: è un segno di fiducia e di rilancio per tutta Riolo Terme. La ricostruzione non si conclude qui, ma questo risultato è uno stimolo per tutti noi”.

L’intitolazione a Margherita Hack

La struttura è stata dedicata all’astrofisica Margherita Hack, come evidenziato dalla vicesindaca di Riolo Francesca Merlini. “Questa decisione è nata dalla consapevolezza che nel nostro territorio, come in gran parte d’Italia, la toponomastica è prevalentemente maschile: a Riolo Terme solo il 2% dei luoghi pubblici è intitolato a una donna. Abbiamo scelto una donna, e in particolare una scienziata, perché sia di ispirazione a tutte le ragazze, ricordando che anche le discipline scientifiche sono alla loro portata”. Con questa iniziativa il Comune di Riolo ha deciso inoltre di aderire alla campagna promossa da Anci sulla toponomastica femminile “8 marzo, tre donne, tre strade”.