Successo di pubblico per Neri Marcorè a Riolo Terme per “Romagna in Fiore”, con l’attore marchigiano che ha deliziato la platea con una serie di grandi classici italiani da De Andrè a De Gregori passando per Simon e Garfunkel e James Taylor. Marcorè ha deliziato migliaia di spettatori con musica di gran classe, finendo con una spassosa canzone dedicata alla Romagna, dal titolo “A casa dei Casadei”.