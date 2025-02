Musica, tre corsi gratuiti per giovani con la Fondazione Toscanini, lezioni anche a Faenza

BOLOGNA. Il Comune di Sassuolo, nel Modenese, socio fondatore della Fondazione Toscanini ricorda che sono in partenza tre percorsi formativi per giovani musicisti che vogliano fare della musica un mestiere oltre che una passione. Il primo riguarda gli archi ed è rivolto a 12 musicisti che suonino almeno uno dei seguenti strumenti: violino, viola, violoncello e contrabbasso. L’obiettivo è preparare a ricoprire il ruolo di primo leggio in orchestra, fornendo le competenze nei repertori sinfonico, lirico e cameristico, con particolare attenzione ai passi orchestrali e ai ‘soli’. Durata: 150 ore ( 120 ore di aula e 30 ore di project work). I docenti sono le prime parti sezione archi della Filarmonica Arturo Toscanini Francesco Cilluffo, Enrico Onofri, Valter Sivilotti, Silvia Chiesa, Miriam Prandi. Quanto al programma didattico, prevede passi orchestrali solistici, Barocco e Classicismo, Romanticismo e Novecento, la Contemporaneità, affrontare l’audizione, intelligenza artificiale, ricerca attiva lavoro. Il secondo percorso è Saxofono dal Novecento alla contemporaneità, è rivolto a 12 musicisti che suonino almeno uno dei seguenti strumenti: saxofono soprano, alto, tenore o baritono. Obiettivo: Fornire competenze artistiche, tecniche e organizzative di altissimo profilo per svolgere e gestire consapevolmente il proprio ruolo, sia da solista sia in orchestra e in ensemble, per favorire o aumentare le possibilità di permanenza nel mercato del lavoro. Durata: 128 ore (104 ore di aula e 24 ore di project work). I docenti sono Massimo Ferraguti, Federico Mondelci, Marco Ferri, Emiliano Vernizzi, Fabrizio Benevelli, Mario Giovannelli, Giovanni Contri.

Il programma didattico prevede Classico: solista con orchestra; Classico: in orchestra e polistrumentismo; musica di scena; jazz; musica leggera, pop e rock; la contemporaneità (gipsy, street, fusion, rlettronica); progettare eventi, gestione performance; nuove tecnologie e intelligenza artificiale; ricerca attiva lavoro. Il terzo si intitola Big band dalle sezioni al full ensemble Il corso è rivolto a 12 musicisti che suonino almeno uno dei seguenti strumenti: saxofono (alto, tenore e baritono), tromba, trombone, chitarra, contrabbasso o basso elettrico, batteria, pianoforte. Obiettivo: fornire competenze specialistiche per la gestione del proprio ruolo in sezione (fiati e ritmica) e in full ensemble della Big Band, al fine di ottenere un elevato standard performativo che aumenti le occasioni lavorative di prestigio. Durata: 150 ore (120 di aula e 30 di project work). Docenti: Beppe Di Benedetto, Emiliano Vernizzi, Andrea Tofanelli, Andrea Andreoli, Maurizio Campo. Il programma didattico prevede repertori swing, be pop, hard bop, free dagli anni Trenta fino alla contemporaneità; intelligenza artificiale; ricerca attiva lavoro. Per partecipare c’è tempo fino alle 23 del prossimo 2 marzo: la domanda completa degli allegati richiesti va inviata via mail a: toscaniniacademy@latoscanini.it Le audizioni saranno al Centro di produzione musicale Fondazione Arturo Toscanini a Parma. Le lezioni saranno al Centro di produzione di Parma e alla Scuola di musica Giuseppe Sarti di Faenza, in provincia di Ravenna. La partecipazione è gratuita e la frequenza è obbligatoria.