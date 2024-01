La rotatoria è un’arte. Faenza mette in palio 12mila euro per quattro progetti

FAENZA. Un concorso per l’ideare opere d’arte da installare in quattro rotatorie di Faenza e da inserire nel Map, il Museo all’aperto, per valorizzare i principali elementi identitari della città. A lanciarlo il Comune chiamando a partecipare artisti (singoli o in gruppo) che possono così proporre la loro opera. Per la rotonda vicino all’autostrada il tema ‘Faenza, città della Ceramica’, per quella tra le strade provinciali San Silvestro e Felisio il tema sarà ‘Motor Valley dell’area faentina’; per quella tra via del Cavalcavia, via Gatti, via Granarolo e via San Silvestro il ‘Niballo - Palio di Faenza’ e infine quella tra via Firenze, via Canal Grande e via Ospitalacci, sarà la ‘100 Km del Passatore’. Ai vincitori verrà riconosciuto un premio: al primo progetto selezionato, per le quattro rotatorie ci sono 8.000 euro; al secondo progetto, per le quattro rotatorie, verranno attribuiti 4.000 euro per un plafond totale di 12.000 euro. Dopo questa fase le idee premiate verranno acquisite in proprietà dal Comune che ne valuterà la fattibilità, le tempistiche della progettazione e la realizzazione delle opere. Gli interessati possono aderire tramite l’applicativo attivo, sul sito del Comune di Faenza e su quello dell’Unione della Romagna Faentina, fino alle 13 del 30 aprile.