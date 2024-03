La morte di Luigi Rivola: addio all’uomo-enciclopedia del motociclismo

Se ne è andato ieri all’età di 76 anni Luigi Rivola, uno degli uomini simbolo della passione tutta romagnola per i motori. Solo lo scorso 1 marzo aveva presentato all’Hotel Ala d’Oro di Lugo la sua pubblicazione più recente, “Classe 500. La regina del Motomondiale”.

Nato a Faenza nel 1948, Rivola ha scoperto la motocicletta in gioventù e nel 1970 ha iniziato a correre in velocità nella classe 250 del Campionato italiano juniores con una Ducati. Passato alla classe 500 nel 1972 con una Suzuki, ha corso anche come pilota ufficiale della Suzuki-Italia: miglior risultato, un secondo posto a Modena. Dal 1973 ha iniziato l’attività giornalistica nel settimanale Moto Sport. Ha lavorato come collaboratore per i mensili La Moto e Motociclismo, poi come redattore a Motosprint e nel ruolo di caporedattore a SuperWheels, al sito internet Motonline.com, infine a Dueruote. Ha scritto diversi libri e sono suoi anche i testi sul motociclismo dell’Enciclopedia dello Sport Treccani.