Incendio a Reda di Faenza: 70enne all’ospedale

Un uomo di 70 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena dopo l’incendio scoppiato questa mattina poco prima delle 9 in una abitazione di Reda di Faenza in via Saldino. Sulle cause indagano i Carabinieri di Granarolo in collaborazione con i Vigili del Fuoco, intervenuti con tre squadre. Il 70enne, a letto per motivi di salute, è stato sorpreso da un principio d’incendio partito da uno scaldaletto elettrico. Il 70enne a quel punto ha provato ad allontanarsi, ma sarebbe rimasto comunque coinvolto dalle fiamme e soprattutto dal fumo, restando intossicato dalle esalazioni. L’incendio è stato notato da un passante che ha visto fumo e fiamme uscire dall’edificio. Sul posto il 118 con ambulanza ed elicottero oltre ai Vigili del Fuoco. Il 70enne è stato trasportato con codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena.