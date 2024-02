Il vescovo di Faenza: “Se in un partito non ci sono persone attente all’impegno sociale, allora bisogna cambiare partito”

Cattolici che sono “irrilevanti, o peggio afoni” in politica. E politici, ma anche sindacalisti, che “non mantengono un legame con la fede”, vista invece “come un inciampo”. Ne ha per tutti Mario Toso, vescovo di Faenza, che questa mattina ha aperto il ciclo di incontri organizzati dalla Scuola diocesana per la formazione all’impegno sociale e politico (Scuola Fisp) di Bologna.

Il bersaglio di Toso è ampio e complessivo. Ma non mancano i riferimenti ai casi particolari. Come il voto sulla legge sul fine vita in Veneto, per il quale è finita nella bufera la consigliera regionale Pd Annamaria Bigon. Il suo voto contrario alla legge, determinante per la bocciatura del provvedimento, ha scatenato le ire del partito dem. Bigon è stata anche rimossa dal ruolo di vicesegretaria a Verona. Ma oltre a questo non ci sono state ulteriori sanzioni. “Guardate cosa è successo alla povera Bigon in Veneto - cita dunque il vescovo di Faenza - sulla legge sul fine vita ha votato secondo coscienza e per questo l’hanno invitata a uscire. Questi sono i partiti che abbiamo oggi, che vogliono manipolare le coscienze. Ma su certi temi i partiti non possono essere superiori alla coscienza”. L’ex ministro Graziano Delrio si è esposto in difesa di Bigon, dicendo che si sarebbe autosospeso in caso di punizioni alla consigliera veneta. “Ma non ho ancora visto fare nulla di tutto questo”, punge Toso. Che incalza: “Molti cattolici dicono che restano nel Pd, nonostante queste situazioni, ma lo fanno senza senso critico e senza battagliare. Allora vuol dire che i cattolici in politica sono come degli infanti”.

Più in generale, sferza il vescovo di Faenza, “difficilmente i politici o i sindacalisti mantengono una liaison con la fede, che è vista solo come un inciampo e come elemento divisivo. Certo che lo è, rispetto a chi non crede. Ma la fede fa vivere i valori su un piano di razionalità che può essere condiviso anche dai non credenti”. Toso fa l’esempio del terzo settore. “Se nei partiti non ci sono rappresentanti attenti all’impegno sociale, ma anzi lo mortificano, allora bisogna cambiare partito per cui votare - arriva a dire il vescovo - oppure bisogna fondarne uno nuovo. Su questo punto dobbiamo fare una revisione, non ci possiamo accontentare della situazione attuale, che ci mortifica. Oppure ci accontentiamo, ma poi non lamentiamoci”, ammonisce Toso. La diaspora dei cattolici, continua poi l’analisi il vescovo di Faenza, “è sotto gli occhi di tutti. Qualcuno l’ha anche esaltata, pensando di avere più efficacia in politica. Ma è vero il contrario. Se sono in diaspora, i cattolici che peso possono avere? Faticano a portare il loro specifico contributo all’agenda politica, finendo per essere irrilevanti o peggio afoni”. Per questo i cattolici “vanno invitati non solo a partecipare alla politica, ma a farlo anche in maniera efficace”, afferma Toso.