Gruppo Disabilità Faenza: la lotteria solidale porta oltre 30mila euro

Un grande traguardo per il Gruppo Disabilità Faenza, con oltre 30mila euro raccolti. Questa mattina presso il Museo Carlo Zauli si è svolta l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria solidale “L’arte di essere unici”. “Il sostegno di molti - si legge in una nota - è stato fondamentale per raggiungere l’incredibile traguardo di donazioni che abbiamo avuto: 30.850 euro che ci permettono di finanziare in parte due importanti progetti per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità. Tanti di voi avete fatto dei bellissimi post sui social per avvicinare i vostri amici alla nostra causa, avete coinvolto tante persone che ancora non ci conoscevano e avete dimostrato ancora una volta il vostro meraviglioso supporto a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie”. Clicca qui per i biglietti vincenti.