Gli sbandieratori faentini in trasferta a Schwaebisch Gmund per il “Day of Cultures”

I colori e i suoni del Niballo Palio di Faenza varcano i confini nazionali e incantano il pubblico tedesco nel fine settimana appena concluso. Neanche il meteo piovoso ha saputo oscurare la due giorni dedicata alle Culture, che ha visto impegnati 33 giovani Alfieri bandieranti e Musici della nostra città in una serie di appuntamenti nel - in occasione della Giornata delle Culture organizzata dalla città gemellata di Schwaebisch Gmund. Accompagnati dall’Ufficio Palio, dal presidente del Consiglio comunale Niccolò Bosi e da una piccola rappresentanza di ceramisti faentini presenti ad un mercato locale all’interno della manifestazione, la delegazione faentina è partita venerdì 13 ottobre verso, destinazione Schwaebisch Gmund.

Il calendario dello scorso fine settimana in Germania. La giornata di sabato 14 ottobre ha visto impegnati gli atleti faentini in una spettacolare performance collettiva davanti al Municipio, alla presenza di un folto pubblico accorso dal vicino mercato locale. Momento clou del fine settimana è stato però quello di domenica, con una sfilata dal centro città a Remspark, dove si è svolto l’appuntamento con la Giornata delle Culture (Day of Cultures). Al termine dell’inaugurazione ufficiale della manifestazione, a cura del Sindaco Arnold, gli atleti faentini sono stati impegnati in una esibizione di oltre un’ora incantando con le loro coreografie un pubblico entusiasta, a cui si è aggiunto nel pomeriggio un workshop che ha dato occasione ai presenti, in particolare a tanti giovani, di provare a cimentarsi nell’arte della bandiera. Un importante momento che ha visto coinvolti i nostri giovani nell’attività di gemellaggio, promozione e diffusione di valori europei e nella tutela della memoria storica e delle radici culturali, un patrimonio che abbiamo in comune con la città gemella di Schwaebisch Gmund.