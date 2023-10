Gli sbandieratori faentini acclamati al “Columbus day” di Chicago

E’ una bella cartolina da Chicago quella inviata dagli sbandieratori faentini che si sono esibiti, applauditi e acclamati dal folto pubblico del Columbus Day.

Infatti si trova attualmente in trasferta negli Usa il gruppo di sbandieratori, capitanati da Antonio Samorì e che lunedì ha partecipato alla parata principale in onore di Cristoforo Colombo.

In questi giorni, in concomitanza con l’anniversario della scoperta dell’America, in tante città d’oltre oceano si svolgono manifestazioni con sfilate e festeggiamenti che durano un’intera settimana: quella di Chicago è uno degli eventi più importanti. Il gruppo faentino è formato da 25 persone in rappresentanza dei 5 i rioni e del gruppo municipale.

«Prima della sfilata – racconta Samorì – abbiamo presenziato alla cerimonia religiosa presso la chiesa della Madonna di Pompei, poi ci siamo esibiti nel centro di Chicago. Siamo stati ripresi anche dalla tv Abc7 e questo ci ha riempito di orgoglio. Nella serata abbiamo intrattenuto gli ospiti durante una cena di gala con le autorità».

La tappa statunitense terminerà il 15 ottobre, sono quindi previste altre apparizioni in scuole, club e associazioni.

La delegazione è composta da 10 sbandieratori, 10 musici e 5 figuranti. Si tratta in prevalenza di over 40 ma con dimestichezza nell’arte della bandiera e in grado di proporre spettacolari performance, in linea con la tipologia di manifestazione.

«Questa partecipazione – conclude Samorì – è stata fortemente voluta da Ron Onesti, presidente del Comitato degli italo-americani dello stato dell’Illinois».

Non è la prima volta che gli sbandieratori faentini sono invitati al Columbus Day: il canale aperto su questo fronte rappresenta ormai annualmente una bella vetrina internazionale per gli alfieri di Faenza del Palio del Niballo, che risulta essere molto apprezzato dagli italo americani.