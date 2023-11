“Finalmente si riapre dopo l’alluvione”: la grinta due sorelle fa rinascere il centro estetico di Faenza

Riaprirà ufficialmente al pubblico domani, martedì 28 novembre il Centro di estetica Elisir di via Bertoni 62. L’attività, assieme alle attrezzature e ai macchinari, era andata completamente distrutta dopo l’alluvione del 16 maggio che aveva portato, all’interno dell’attività, acqua e fango per oltre un metro e mezzo d’altezza.

Nei giorni scorsi le due titolari, le sorelle Fulvia e Viola Emiliani, dopo imponenti lavori di recupero, hanno organizzato un momento ufficiale al quale sono intervenuti clienti, amici e vicini oltre al vicesindaco Andrea Fabbri per un simbolico brindisi di buon augurio per la ripartenza. Molti gli attestati di vicinanza e solidarietà dimostrati da tanti che finalmente vedono ripartire l’attività dopo diversi mesi di fermo. “Un’impresa che riapre - ha sottolineato il vicesindaco Andrea Fabbri - non è solo una buona notizia per i titolari, ma soprattutto è un segnale di fiducia per l’intera comunità dell’Orto Bertoni, colpita pesantemente dall’evento meteorologico di maggio. Ogni attività che riapre è un momento importante che contribuisce a far ritrovare la comunità stessa. Per questo ringrazio Fulvia e Viola e tutti i loro cari e amici, per la tenacia e l'entusiasmo messa nel far ripartire la loro impresa nonostante le difficoltà”.