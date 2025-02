Faenza, viabilità: aree pedonali più estese, attivazione dei varchi elettronici

Chi giunge da fuori Faenza non troverà nessuna modifica, anzi «è in progetto l’installazione di una migliore segnaletica per raggiungere i parcheggi».

Il piano entrerà in funzione nel mese di aprile dopo una fase di informazione ed educazione stradale da parte di agenti sul posto, e in seguito all’attivazione dei quattro varchi targa elettronici già annunciati: via Severoli (angolo con via Cavour), corso Saffi (angolo con via Manfredi), via Pascoli (angolo con via Fiera), via XX Settembre (angolo con via Naviglio). Nel periodo di pre-esercizio non saranno elevate sanzioni.

Le aree pedonali sperimentali saranno: via Pistocchi, vicolo Pasolini, via Bertolazzi, corso Mazzini fino a via Fanini, via Torricelli fino a via Zuffe, vicolo S. Antonio, via Marescalchi e via Barilotti). Per residenti e commercianti delle aree pedonali è stata progettata un’estensione degli orari: mentre prima potevano passare solo 3 giorni su 7, ora ad esclusione delle piazze potranno farlo sempre, tranne in caso di manifestazioni o mercati.

Tre strade sono state riservate al parcheggio degli abitanti del centro storico (anche delle aree pedonali) muniti di abbonamento sosta “Residenti”: su via XX Settembre, via Severoli, via Nazario Sauro. Il colore dei box sarà di colore giallo. Ovviamente sarà istituita una whitelist riservata ai veicoli senza specifici permessi, ma autorizzati ad accedere alla Ztl: autobus, taxi, disabili, veicoli elettrici eccetera). Sarà attivato un portale per l’inserimento delle targhe. Il contrassegno disabili potrà includere 2 targhe + una targa per transiti occasionali.