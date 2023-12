Faenza, università: nuovi laureati

Si sono tenuti, in presenza, i colloqui e la proclamazione dei tre nuovi laureati in Chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali – Curriculum Materiali tradizionali e innovativi, corso di laurea triennale del dipartimento di Chimica industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna con sede a Faenza. I laureati si chiamano Mirco Pasini, 21 anni, di Forlì, svolta in collaborazione con Alpi di Modigliana, Andrea Ricci, 22 anni, di Forlì che ha presentato una tesi svolta in collaborazione con Cromatos di Forlì e Nunzio Trovato, 23 anni, di Ravenna che ha presentato una tesi svolta in collaborazione con Certimac di Faenza.