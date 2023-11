Faenza, “un poster per la pace”: la premiazione del concorso

Con la collaborazione dell’amministrazione comunale i Lions faentiniin settembre hanno preso contatto con le scuole secondarie di primo grado della città, promuovendo la partecipazione al concorso internazionale Un poster per la pace, un’iniziativa del Lions Club International tesa a promuovere la pace e la fratellanza tra i popoli del mondo, rivolta a tutti i ragazzi che al 15 novembre hanno compiuto 11, 12 o 13 anni. Il concorso internazionale ogni anno propone un tema differente sul quale riflettere, il tema di quest’anno è Osate sognare.

Al concorso hanno partecipato tutte le scuole secondarie di primo grado della città, i ragazzi che hanno presentato i loro elaborati sono stati ben 456, 68 in più rispetto all’anno scorso.

Quest’anno la commissione giudicatrice ha visto la partecipazione della Direttrice del Museo Internazionale delle Ceramiche Claudia Casali, in veste di Presidente, del Professore e artista Mirco Denicolò e della ceramista e artista Elvira Keller, e si è riunita l’8 novembre per definire i vincitori, uno per ogni scuola.

La commissione ha affermato di essere rimasta favorevolmente colpita del livello degli elaborati e dalla capacità espressiva e dalla creatività degli studenti, superiore rispetto agli anni passati, segno anche della maggiore attenzione e sensibilità con la quale si è affrontato il tema assegnato.

I Lions Club Faenza Host e Faenza Lioness sono molto soddisfatti del successo che anche quest’anno la manifestazione ha avuto e che si corona con la premiazione dei vincitori svoltasi oggi nella sala del Consiglio Comunale, alla presenza degli amministratori locali Martina Laghi e Davide Agresti.