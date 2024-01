Faenza, trovato morto nelle acque del Lamone

Un uomo di circa 70 anni è stato ritrovato senza vita nelle acque del Lamone a Faenza, all’altezza del cantiere per la ricostruzione del muretto di via Renaccio. A dare l’allarme questa mattina, attorno alle 9.30, è stata una ragazza che stava passeggiando con il cane che si è accorta di un corpo incastrato tra le ramaglie del fiume. Sono subito intervenuti i pompieri con i sommozzatori per recuperare la salma e il medico legale per accertare le cause del decesso. Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato. Non sarebbero stati ritrovati documenti nelle tasche dell’uomo che indossava abiti sportivi, elementi che - al momento - lascerebbero propendere per un tragico incidente.